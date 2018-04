Gwen Stefani pense «tout le temps» à se marier avec Blake Shelton...Amber Rose soutient Khloé Kardashian face à l'infidélité de son compagnon...

Mercredi 11 avril

Gwen Stefani pense « tout le temps » à se marier avec Blake Shelton

La chanteuse Gwen Stefani était l’invitée de l’émission d’Ellen DeGeneres mardi pour parler de son spectacle qui débutera en juin prochain à Las Vegas, nommé « Just A Girl », rapporte E!. Mais l’animatrice l’a emmenée sur un autre terrain en mettant sur le tapis les rumeurs sur les fiançailles de la star de 48 ans avec le chanteur de musique country Blake Shelton. La chanteuse a déclaré qu’elle trouvait que c’était un homme vraiment génial, et qu’il était apprécié de tous ses proches dont ses enfants, issus de sa précédente union avec Gavin Rossdale. Gwen Stefani a avoué que l’idée de se marier avec son nouveau compagnon lui venait très souvent à l’esprit. « J’y pense tout le temps », a déclaré la star mais elle ignore si de son côté, Blake Shelton a mûri l’idée de lui passer un jour la bague au doigt.

A post shared by Gwen Stefani (@gwenstefani) on Mar 14, 2018 at 3:28pm PDT

Amber Rose soutient Khloé Kardashian face à l’infidélité de son compagnon

Amber Rose, l’ex du rappeur Wiz Khalifa semble avoir mis ses différends avec Khloé Kardashian de côté. Sur sa « story » Instagram, le mannequin de 34 ans a posté un message de soutien envers Khloé Kardashian qui aurait été trompée ce week-end par son compagnon alors qu’elle est enceinte et va mettre au monde leur fille très prochainement - des rumeurs disent qu’elle a déjà accouché en début de semaine -. « Je sais que nous avons eu des différends dans le passé, mais j’ai mal au cœur pour toi, personne ne mérite de ressentir cette douleur, surtout pendant une période aussi délicate. Dieu vous bénisse, toi et ton bébé », a écrit Amber Rose.

Le mannequin et Khloé Kardashian se sont brouillés en 2015, lorsque Tyga a quitté la meilleure amie d’Amber Rose, Blac Chyna ainsi que leur fils, pour se mettre en couple avec Kylie Jenner qui était alors âgée de 17 ans. Sur Twitter, Amber Rose avait exprimé sa désapprobation : « C’est ridicule, il devrait avoir honte de lui » avait-elle écrit. « Il a une superbe femme et un bébé mais il les laisse pour une jeune de 17 ans ». A cela s’ajoute qu’Amber Rose est sortie deux ans avec le rappeur Kanye West qui est aujourd’hui marié à la sœur de Khloé Kardashian, Kim Kardashian West.

Amber Rose posted this on her insta story and it could be hinting towards Khloe😞😞😞😞😞😞 #ihopeitsnottrue 😞 pic.twitter.com/dn35AwdYbm