Un couple princier au cœur en or. Le prince Harry et Meghan Markle ne veulent pas de cadeaux pour leur mariage. A la place, ils souhaitent des dons pour des œuvres de charité. « Le prince Harry et Madame Markle sont incroyablement reconnaissants de tous les vœux qu’ils ont reçus depuis leurs fiançailles, et ils ont demandé à tous ceux qui souhaitent marquer l’événement de faire un don à une organisation caritative, plutôt qu’un cadeau », selon le compte Twitter officiel du palais de Kensington.

