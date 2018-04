Russell Crowe vend des objets aux enchères pour payer son divorce

De juteuses enchères pour un onéreux divorce ! La star australienne Russell Crowe a empoché plusieurs millions en vendant aux enchères 227 objets lors d’une vente organisée ce samedi à Sydney et intitulée « Russell Crowe : The Art of Divorce ». L’argent récolté est destiné à financer son onéreuse séparation avec son ex-épouse Danielle Spencer.

La cuirasse de Gladiator, le costume de Master and Commander ou encore le suspensoir de De l’ombre à la lumière… La vente a dépassé les espérances de la maison Sotheby’s en totalisant 3,7 millions de dollars australiens (2,3 millions d’euros). « Pas mal comme salaire horaire pour une vacation de cinq heures », a plaisanté l’acteur sur Twitter.

In case anyone is interested ... $3.7m at the coal face and around $350k of conversations ongoing ... and a bunch of stuff I didn’t really want to sell coming home ... not a bad hourly rate for a 5 hour shift . Hope you are happy and busy