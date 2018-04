Afida Turner en couple avec Michel Polnareff? Le chanteur met les choses au clair

WTF Matthieu Delormeau a évoqué la nature des liens entre Afida Turner et Michel Polnareff...

Afida Turner a encore réussi à nous surprendre — Afida Turner/Instagram

Alors que le magazine Public a révélé sur sa une une probable relation entre Afida Turner et Michel Polnareff, le chanteur a démenti l’information en postant sur Twitter une photo de lui et de sa (réelle) compagne.

Au moins cette photo a pour mérite de DÉMENTIR la une d un magasine Poubelle à paraître ce vendredi Merci Michel — layet monique (@2L2R) April 5, 2018

Mais Matthieu Delormeau a déclaré sur le plateau de TPMP que Michel Polnareff et Afida Turner se connaissaient. « J’ai reçu Afida Turner dans mon bureau, il y a une quin­zaine de jours pour une émis­sion de télé­réa­lité, a raconté l’animateur. Nous n’étions que trois dans le bureau : mon asso­cié Guillaume Frisquet, elle et moi. A un moment donné, le télé­phone sonne et s’af­fiche (sur l’écran) Michel Polna­reff. »

« Ils étaient très proches »

Le chro­niqueur a expliqué que son asso­cié, fan du chan­teur, avait demandé s’il était possible d’échanger avec lui. « Il a pris le télé­phone, l’a mis sur haut-parleur et lui a parlé, a-t-il pour­suivi. Elle répond : “Salut bébé. Je rentre à Los Angeles bien­tôt, on se verra”. Mais il n’y a pas eu de “Je t’aime”, ni tout ça. En tout cas, c’est lui qui a télé­phoné. Ils étaient très proches. » Très proches, mais seulement amis, comme le confirme Matthieu Delormeau.