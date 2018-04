Héritage de Johnny Hallyday: Nathalie Baye estime que c'est «une affaire odieuse et vulgaire»

Nathalie Baye et Sylvie Vartan lors de la cérémonie en hommage à Johnny à la Madeleine, à Paris le 9 décembre 2017. — Stephane ALLAMAN/SIPA

Décidément, les mamans prennent la défense de leurs enfants. Interviewée par Marie-Claire, Nathalie Baye a de nouveau fait part de son incompréhension face à l’affaire de l’héritage de Johnny Hallyday. « Chacun est libre de réagir comme il le veut, mais, pour moi, c’est hors de question, a-t-elle déclaré. Cette affaire est trop pénible, odieuse, trop médiatique et trop vulgaire. »

L’actrice n’a pas hésité à en dire un peu plus sur la relation avec son ex, père de sa fille Laura Smet : « Nous sommes restés très, très proches et très complices jusqu’au bout. Avec Laura, on était allées lui rendre visite à Los Angeles, et on se voyait lorsqu’il était à Paris. » Des propos qui restent dans la droite ligne du communiqué qu’elle avait publié en mars.

Nathalie Baye s’était déjà exprimée sur l’héritage en déclarant : « La multitude de mensonges et d’attaques circulant dans la presse et sur les réseaux sociaux me fait sortir de mon silence, avait écrit l’actrice, pourtant discrète habituellement. J’apporte toute ma force et mon amour à David et Laura. Je connais Johnny, nous nous sommes aimés. Notre complicité et affection a été présente jusqu’à la fin. Johnny aimait ses enfants, les aînés David et Laura ainsi que Jade et Joy. Malheureusement, les aînés étaient les bêtes noires de leur belle-mère. »