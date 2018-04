Harvey Weinstein se sépare de son conseiller de crise

Harvey Weinstein, producteur déchu — WENN

La société de conseil de crise Sitrick and Co. vient d’annoncer qu’elle ne compterait plus Harvey Weinstein parmi ses clients. Si aucune raison officielle n’a été donnée, il semblerait bien que le producteur plongé dans la tourmente depuis plusieurs mois commence à manquer de fonds. Comme l’avance Page Six, en plus d’être criblé de dettes, il doit faire face à un divorce à six chiffres avec la styliste Georgina Chapman tout en continuant à verser une pension alimentaire à son autre ex-femme Eve Chilton.

Harvey Weinstein‘s ex-wife Eve Chilton says the disgraced movie mogul is refusing to secure child support payments for their three daughters! #TMS7 pic.twitter.com/zzSCvlWdGX — The Morning Show (@morningshowon7) December 22, 2017

C’est d’ailleurs cette dernière qui a affirmé devant la cour que son ex-mari n’était plus très loin de la banqueroute.

Sur la paille

Si Sitrick and Co. et l’avocat d’Harvey Weinstein, Benjamin Brafman,​ ont nié ces allégations, certains signes attestent d’une santé financière chancelante.

Harvey Weinstein Unloads New York Townhouse for $25.6M in Off-Market Deal - https://t.co/zSnPuRWZoO pic.twitter.com/V4phAmPRlc — American Luxury (@amluxmag) April 3, 2018

Par exemple, le producteur n’a eu d’autre choix que de se séparer de sa maison de West Village, à New York, pour la modique somme de 25,6 millions de dollars.

