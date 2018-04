La première épouse de Johnny et mère de son fils aîné s'est confié sur la relation de son ex-mari et de David Hallyday...

Pas question de faire semblant pour Sylvie Vartan. Alors qu’elle donnait une interview au magazine Gala, la chanteuse et ex-épouse de Johnny Hallyday s’est confiée sur les relations de son fils, David Hallyday, avec son père.

« Orphe­lin de père, David l’est depuis pas mal d’an­nées déjà, mais là, c’est vrai­ment violent, a-t-elle déclaré. Johnny avait quatre enfants, pas deux. Quatre. C’est incom­pré­hen­sible. » Très famille, elle estime que la demande de David Hallyday et Laura Smet d’avoir un droit de regard sur l’album posthume de leur père est « légitime ».

Ses petites-filles « pas telle­ment affec­tées »

Invitée à s’exprimer sur le ressenti de ses petites-filles, Ilona et Emma Smet, elle a indiqué : « Comme nous tous, elles en ont juste assez. Tout le monde en a assez des redites et des redites. Je n’ai pas eu d’autre choix que celui de m’ex­pri­mer, car on a rendu publics des docu­ments privés, rela­tifs à mon divorce avec Johnny, docu­ments tronqués en plus, et ça, c’est insup­por­table. »

Claire Barrois