Nabilla bientôt mariée? Elle sème le doute sur les réseaux sociaux

Nabilla, à la Fashion week de Paris, le 24 janvier 2018. — LAURENT BENHAMOU/SIPA

Ça y eesssssssssssssst !!! Nabilla en crevait d’envie, et à force de la voir parler de mariage dans toutes ses émissions, ses interviews, dans ses livres… On n’en pouvait plus d’attendre. Visiblement, Thomas Vergara, son compagnon depuis 2013, rencontré dans Les Anges 5, lui aurait fait sa demande. C’est en tout cas ce que semblent dire les derniers tweets de la brune préférée de la téléréalité.

Hâte de devenir ta femme @ThomasVergara — Nabilla Benattia (@Nabilla) April 3, 2018

« Hâte de devenir ta femme Thomas Vergara », « je t’aime Thomas Vergara » ainsi que toute une série d’émoticônes – bague de fiançailles, couple qui s’aime, famille —, Nabilla semble paver la route pour expliquer qu’elle va bientôt se marier. Il ne manque plus que la photo de la demande pour qu’on soit convaincus que le couple s’est bien lancé dans la course à la robe blanche !