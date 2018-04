Kev Adams nul en drague parce qu'il a «toujours peur de déranger»

Kev Adams, le 10 décembre 2017, à Paris. — Henri Collot/SIPA

Kev Adams, le roi de l’humour mais pas de la drague ? C’est en tout cas ce que le comédien a déclaré le 1er avril, dans l’émission Sept à huit. En effet, le jeune homme de 26 ans a affirmé que, contrairement à son personnage de Don Juan dans le film Love addict, en salles le 18 avril, il avait un peu de mal avec les femmes…

« Moi je suis un très mauvais dragueur, je suis très mal à l’aise, a déclaré l' humoriste . Parfois je parle avec une fille et au bout d’une heure, je lui dis : "Je te dérange pas ?" Elle me répond : "Bah non, puisqu’on est en train de parler depuis une heure." J’ai toujours peur de déranger, d’avoir le mauvais mot, d’être maladroit. Donc je crois que je ne suis pas un très bon dragueur. Je crois que, pour le coup, la célébrité et l’exposition m’ont aidé à avoir le cran d’aller parler aux filles. » La célébrité rendrait-elle plus beau ? « Je ne sais pas, mais ça donne confiance, ça c’est une évidence. »

« Draguer c’est proposer, pas imposer »

Interrogé sur l’affaire Weinstein, le mouvement #Metoo et leur rapport à son film, Kev Adams s’est également exprimé sur le sujet. « C’est effectivement très touchy vu l’époque, explique-t-il. Et je trouve que c’est cool d’en parler avec beaucoup d’humour, dans une comédie. » Et d’ajouter : « Je crois qu’il n’y a jamais eu de problème à draguer, tant qu’on drague dans le respect. Tout ce qui s’est passé est très bien, ça va freiner plus d’un malade. […] Draguer c’est proposer, et pas imposer. »