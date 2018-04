Zahia a fêté Pâques à sa manière. — PJB/SIPA

Lundi 2 avril 2018

Zahia nous montre ses fesses

Si certains sont partis, comme chaque année, à la pêche aux œufs et aux cocottes en chocolat dans leur jardin, d’autres ont décidé de célébrer Pâques avec bien plus d’originalité. C’est le cas de Zahia, qui pour l’occasion, a réinterprété l’idée du petit lapin… en montrant ses fesses. Sur instagram, la jeune femme a posté un cliché d’elle allongé sur un tapis, des oreilles de lapin sur la tête, et un derrière à l’air, ou presque.

#bunny A post shared by 🎀 Zahia Dehar 🎀 (@zahiaofficiel) on Apr 1, 2018 at 11:42am PDT

Miley Cyrus a une manière bien à elle de fêter Pâques

Dans un style un poil plus déluré, Miley Cyrus a elle aussi voulu montrer son enthousiasme pour ce week-end pascal. Sur Instagram également, la jeune femme a posté toute une série de photos autour de la thématique Pâques, où on la découvre notamment en train de se faire fesser par un vilain lapin.

A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus) on Mar 30, 2018 at 10:53am PDT

A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus) on Mar 30, 2018 at 11:30am PDT

Emily Rataj­kowski présente un nouveau maillot de bain topless

Dans un autre registre, mais toujours très peu vêtue, Emily Rataj­kowski a elle aussi pensé à alimenter son compte Instagram ce week-end. Dans un cliché particulièrement sexy, la jeune femme a présenté un nouveau modèle de sa marque de maillots de bain, qui consiste en une toute petite culotte. En même temps, pourquoi s’embarrasser de lycra quand il fait chaud ?