N'Sync et les Backstreet Boys ont failli en venir aux mains

On savait qu’il y avait eu des tensions entre N’Sync et les Backstreet Boys mais pas au point de se menacer physiquement. Et pourtant, c’est ce que vient de révéler l’une des stars de N'Sync à Billboard, Chris Kirkpatrick.

« A un moment, j’ai eu envie de frapper AJ (McLean, des Backstreet Boys). Je sortais avec une fille, on s’est séparé et il s’est mis avec elle. Et je suppose qu’il lui avait dit du mal de moi donc je suis allé le voir et je lui ai dit que j’allais lui casser la gueule », a-t-il expliqué.

La bagarre n’a jamais eu lieu, et tant mieux, puisqu’aujourd’hui, il semblerait que de l’eau ait coulé sous les ponts et les deux chanteurs aient mis de côté leur inimitié.

« Je ne sais même plus comment ça s’est réglé. Je l’ai vu un soir et j’avais envie de lui dire que j’allais le tuer, mais en fait, je lui ai proposé d’aller boire une bière. Je crois que les combats de boys bands c’est comme les combats de hockey. On se fait la guerre à la télé mais quand c’est fini, on boit une bière ensemble. Maintenant, on est très bons amis », a-t-il conclu.

Les N’Sync viennent par ailleurs d’annoncer qu’ils allaient se réunir. Pas pour une tournée ni pour un nouvel album, mais pour inaugurer leurs étoiles sur le Hollywood Walk of Fame. Et les fans peuvent se réjouir : Justin Timberlake, JC Chasez, Lance Bass, Joey Fatone et Chris Kirkpartrick seront tous là le 30 avril prochain, au même endroit et au même moment, pour la première fois depuis 2013 !