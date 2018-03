La mère de Selena Gomez ignore où sa fille et Justin Bieber en sont... Kim Kardashian et Kanye West vont au Zoo en famille...

Selena Gomez et sa mère, Mandy Teefey, à Los Angeles. — Richard Shotwell/AP/SIPA

Vendredi 30 mars

La mère de Selena Gomez ignore où en sont sa fille et Justin Bieber

Mandy Teefey, la mère de Selena Gomez ignore quel est le statut de la relation de sa fille avec le chanteur Justin Bieber, rapporte la chaîne E !. Lorsque le couple s’est remis ensemble fin 2017, il avait été dit que la famille de la jeune star n’approuvait pas cette liaison. La maman ne peut confirmer les rumeurs d’un break entre les deux artistes car Selena Gomez ne lui en parle pas. Interrogée sur le statut de la relation de sa fille avec Justin Bieber, elle a répondu : « Vous le saurez avant. Nous n’en parlons pas ».

Kim Kardashian et Kanye West vont au Zoo en famille

La famille Kardashian-West est allée passer un moment au zoo de San Diego. Kim K et le rappeur Kanye West ont souhaité initier leurs deux plus grands enfants, North (4 ans) et Saint (2 ans). La dernière Chicago, seulement 2 mois ne parait pas dans la story Instagram documentée par Kim K, relate le magazine People. Le Zoo de San Diego semble faire partie des traditions du clan, Kris Jenner y aurait organisé sa première fête d’anniversaire, Kim et ses frères et sœurs s’y rendaient souvent étant petits. North a pu nourrir les éléphants et prendre des photos avec les pingouins et les hippopotames.

Baby Chicago

Justin Theroux aperçu (encore) aperçu en charmante compagnie

Un mois après l’annonce de la séparation de Justin Theroux avec Jennifer Aniston, l’acteur est sans cesse repéré en compagnie de jolies femmes. Cette fois, c’est aux côtés d’Aubrey Plaza qu’il a été vu, rapporte Page Six. La jeune femme de 33 ans est la star de la série Parks and Recreations. Les deux célébrités se sont rencontrées sur le tournage de la série en 2010 quand Justin a obtenu un rôle pour trois épisodes. Une source a rapporté au magazine qu’il ne fallait pas se faire d’idée quant au rapprochement des deux stars car Aubrey est toujours en couple avec Jeff Baena. « Justin et elle parlent d’un projet de film sur lequel ils aimeraient travailler ensemble. »