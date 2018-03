Un baiser de Jennifer Aniston et de Brad Pitt qui n’a jamais eu lieu fait la couverture de «Star»

19 September 2004 - Los Angeles, California - Jennifer Aniston and Brad Pitt. The 56th Annual Primetime Emmy Awards held at the Shrine Auditorium. Photo Credit: Jean Catuffe/Sipa Press/emmyarriv.251/0409200850 — CATUFFE/SIPA

La presse people est prête à tout pour faire croire au retour du couple Jennifer Aniston et Brad Pitt depuis que les deux acteurs sont célibataires. Star est allé jusqu’à faire un montage photo d’un faux baiser entre les deux stars. Titré : « Brad & Jen, they’re back on » [Brad et Jen sont à nouveau ensemble], on voit Jen et Brad, les lèvres presque collées. Sauf que rien de tout cela n’est vrai.

>> A lire aussi : Pourquoi Jennifer Aniston et Brad Pitt, le couple star des années 2000 continue de fasciner

Brad Pitt, Jennifer Aniston NOT Caught Kissing Or "Back On," Despite Report - https://t.co/QWMp5a6BS4



Brad Pitt and Jennifer Aniston were not caught kissing. They’re not “back on,” either. Gossip Cop can exclusively debunk a new tabloid cover story.



Star is ped... pic.twitter.com/fY3c8R0OU6 — James News (@jamesnews_com) March 22, 2018

La tête de Jennifer Aniston sur le corps d’Angelina Jolie

Repérée par Gossip Cop, un site people spécialisé en fact-checking, la photo est en fait un montage. À gauche, Brad Pitt. Sur la photo originale, qui date de 2010 et que nous avons retrouvée dans Sipa, il embrasse son ex-épouse Angelina Jolie sur le tournage de Budapest. Star n’a même pas pris le temps de changer la doudoune sur sa couverture. Le visage de Jennifer Aniston, qui a été prise en 2009 sur le tournage d’Une famille très moderne avec Jason Bateman (on peut la retrouver sur Just Jared), a donc simplement été posé sur le corps de son ancienne rivale.