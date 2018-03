Laurence Boccolini évoque pour la première fois la terrible maladie qui la ronge

même avec le plus beau des mainecoon sous mes doigts ( Emilio ze king ) mes mains restent ce qu'elles sont depuis des années ... ( très déformées ) et j'en suis désolée...mais je ne veux plus les cacher . Polyarthrite Rhumatoïde mon amie ma compagne douloureuse de tous les jours dans tout mon corps depuis tant d'années ...Je te déteste. 😛 Mais je remercie chaque jour la force qui m'est donnée de pouvoir vivre avec cette saleté. Et elle fait partie de moi. Je fais de mon mieux . life is good ! 😊 ( Et merci à @helenesegaraoff qui il y a deux ans dans les coulisses de moneydrop m'a dit qu'il n'y avait aucune raison d'avoir honte de ma maladie ... J'ai mis le temps mais je t'ai écouté tu vois ...LOVE) #honesty #polyarthritis #polyarthriterhumatoïde #douleur #pain #acceptance #living #vie #proudmum #continuer #bodypositive #lifeisbeautiful #heart #love

