VIDEO. Jeremstar «is back»... Le blogueur s'est exprimé sur le plateau de «Quotidien» sur le «JeremstarGate»

Un proche de Jeremstar est visé par une plainte pour « viol aggravé », « corruption de mineur » et « agression sexuelle » — BALTEL/SIPA

On attendait qu’il prenne la parole depuis plus de deux mois. Silencieux depuis le 15 janvier, à l’exception des deux communiqués qu’il avait publiés pour se défendre, Jeremstar s’est exprimé ce jeudi sur le plateau de Quotidien, face à Yann Barthès. Très préparé, celui qui est arrivé en tant que Jeremy Gisclon, son vrai patronyme, et qui voudrait faire oublier son double qui a fait sa réputation sur les scandales de la téléréalité, s’est exprimé sur l’affaire où son nom est cité.

>> A lire aussi : Comment tout comprendre au #JeremstarGate en un clin d'œil

Polo blanc sobre, prises de parole sobres… Jeremstar aurait voulu se racheter une image qu’il n’aurait pas mieux fait. Pourquoi s’exprimait-il ce jeudi ? « Parce qu’à un moment donné, il fallait que je reprenne le cours de mon existence, a-t-il répondu à un Yann Barthès particulièrement bienveillant. Je me suis mis à disposition de la justice pendant deux mois. Je n’ai pas été entendu, même en tant que témoin. »

Twitter ? Un « déversoir de haine »

Malgré un vocabulaire choisi, des phrases mesurées, le tout sur un ton posé, Jeremstar n’a pu s’empêcher de lancer une petite pique bien sentie à son ennemi juré, Cyril Hanouna, qui n’a jamais voulu le prendre comme chroniqueur dans TPMP. Il a ainsi indiqué, avec un soupçon d'ironie, que « Baba » avait « fait une crise de nerfs » cet après-midi, en apprenant la venue du blogueur chez son concurrent.

Pourquoi un tel emballement autour de cette affaire ? "On est dans des dérives de #BalanceTonPorc (…) C’est la dictature des réseaux sociaux" explique Jeremstar.#Quotidien pic.twitter.com/TQucKY8VYj — Quotidien (@Qofficiel) March 22, 2018

Très en colère, l’ancien roi des réseaux sociaux a dénoncé leur « dictature », assurant que Twitter était devenu un « déversoir de haine ». « J’aimais les réseaux sociaux, aujourd’hui j’en suis dégoûté », a-t-il déclaré. Il affirme même qu’il va faire de la lutte contre le cyberharcèlement son « cheval de bataille », afin d’aider ceux qui sont dans la même situation que lui.

>> A lire aussi : Jeremstar et «Babybel», une amitié de longue date

Car d’après le blogueur des stars, l’histoire qui a éclaté au grand jour et dans laquelle son nom est cité, est une invention. Ses grands yeux bleus bien ouverts, Jeremstar a affirmé mordicus n’être au courant de rien, ni des allégations sur son ancien complice « festif », Pascal Cardonna, alias Babybel, ni de ce qu’on pourrait lui reprocher.

Un argumentaire bien huilé

Concernant les rumeurs qui courent sur lui, il insiste : « J’ai un peu du mal à comprendre d’où cela part, si ce n’est des réseaux sociaux », évoquant tout de même Jean-Claude Elfassi, contre lequel il n’aurait rien. Pas trop chamboulé par Yann Barthès, Jeremstar a déroulé un argumentaire bien huilé. Un discours durant lequel il n’a pas dit un mot plus haut que l’autre.

"J’ai été mis dans une affaire qui n’est pas la mienne (…) Pour résumer, ce n’est que du vent."#Jeremstar #Quotidien pic.twitter.com/yeqQCFB6Z9 — Quotidien (@Qofficiel) March 22, 2018

Il a tout de même lâché quelques informations, à l’intention de ses « jeremstarlettes ». Son retour sur les réseaux sociaux (qu’il a pourtant descendus), c’est pour bientôt. Il prévient cependant : « Le Jeremstar sans limite et un peu trash, ça ne va plus être possible. » Il affirme aussi : « Je compte les jours qui me séparent de Thierry Ardisson […], c’est ce que j’ai de plus enrichissant. » Mais surtout, Jeremstar, ça a l’air vraiment fini : « Je ne recevrai plus jamais de candidats de téléréalité dans mon bain », a clamé Jeremy Gisclon.

Dans la foulée, Cyril Hanouna a annoncé sur le plateau de TPMP, que Jeremstar et C8, c’était terminé. Lequel aura le dernier mot ? Le suspense perdure.