Le groupe Placebo récolte plus de 68.000 euros pour la bonne cause

Brian Molko, le leader du groupe Placebo — WENN

Il y a quelques jours, le groupe Placebo s’est félicité sur Twitter d’avoir pu rassembler par moins de 60.000£ (soit 68.700 euros environ) grâce à une vente aux enchères. En vendant plus de 300 objets tirés de leur carrière, comprenant des accessoires visibles dans les clips, des guitares et autres vinyles, Brian Molko et ses acolytes souhaitaient venir en aide à deux associations.

#AbsoluteHeroes Placebo your fans, management and all who contributed from all at the @MercyBangkok https://t.co/ZJL4nJcFrK — Mercy Centre Bangkok (@MercyBangkok) March 20, 2018

D’une part, le Mercy Centre de Bangkok qui vient en aide à la population défavorisée, mais aussi et surtout la CALM (Campaign Against The Living Meserably).

Briser le silence

« Ils (la CALM) essayent de sensibiliser les jeunes hommes britanniques face au suicide des hommes. Le nombre est vraiment, vraiment très élevé. Nous avons besoin de faire tomber les préjugés qui entourent la dépression, et un de leurs buts est d’amener plus d’hommes à dire ce qu’ils ressentent plutôt que de s’isoler – et parfois d’en venir à une fin tragique », a déclaré Brian Molko lors d’un entretien accordé à NME.

.@PLACEBOWORLD's recent auction has raised more than £27,500 for @theCALMzone - the band sold off 20 years worth of memorabilia... https://t.co/bCS5RvizQK£27500-for-calm pic.twitter.com/Abzb46nsw4 — CLASH (@clash_music) March 20, 2018

Et si cette problématique touche particulièrement le chanteur, c’est qu’il se sent concerné au premier chef : « CALM est une fondation que je porte dans mon cœur parce que je souffre moi-même de dépression. »