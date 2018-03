Beyoncé et Jay-Z de passage en Jamaïque… Queen Latifah a perdu sa mère...

Beyoncé et Jay-Z le 30 avril 2017 à Los Angeles. — ANDREW D. BERNSTEIN / NBAE / Getty Images / AFP

Jeudi 22 mars

Beyoncé et Jay-Z de passage en Jamaïque

Beyoncé et Jay-Z ont été aperçus dans les rues de Kingston en Jamaïque, rapporte la chaîne E ! Le couple s’est rendu sur la terre de Bob Marley accompagné de ses trois enfants et d’une nounou. Des habitants ont posté sur Twitter des vidéos et photos du célèbre rappeur et de Queen B chevauchant une moto à travers Trenchtown, la région du Reggae. Les fans du couple avancent déjà que les artistes, qui ont annoncé leur tournée internationale prochaine, se sont rendus en Jamaïque pour trouver de nouvelles inspirations, ils parlent même d’une collaboration avec la chanteuse SZA.

La mère de l’actrice Queen Latifah est décédée

Queen Latifah vient de perdre celle qu’elle considérait comme « l’amour de sa vie », sa mère, Rita Owens, emportée par une maladie cardiaque dont elle a souffert pendant plus d’une décennie, rapporte le magazine People. L’actrice de 48 ans a tenu à rendre hommage à celle qui lui a donné la vie et pour qui elle éprouve une profonde admiration dans une déclaration touchante.

« C’est avec le cœur lourd que je partage les nouvelles de ma mère, Rita Owens, aujourd’hui décédée », a déclaré la star auprès du magazine. « Toute personne qui l’a déjà rencontrée sait quelle lumière elle apportait sur cette terre. Elle était douce mais forte, douce mais impertinente, mondaine mais pragmatique, une femme de grande foi et certainement l’amour de ma vie. » Elle a également posté une vidéo de sa mère sur Instagram.

Céline Dion annule une série de concerts, elle doit être hospitalisée

Céline Dion a annoncé sur sa page Facebook qu’elle annulait une série de concerts à Las Vegas car elle doit subir une opération chirurgicale. La chanteuse de 49 ans s’est excusée auprès de ses fans pour les trois semaines de spectacles qui n’auront pas lieu. Il a été expliqué dans la publication que la star souffrait d’une infection auditive au niveau de la trompe d’Eustache depuis plus d’un an et demi. Ce mal lui cause « des irrégularités d’audition et rend le chant extrêmement difficile ».