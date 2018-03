Kate Middleton et Meghan Markle lancent leurs emojis... Eva Longoria vend son manoir...

Meghan Markle et Kate Middleton lancent leurs propres marques d'emojis. — George Rogers/SIPA - GEORGES ROGERS/SIPA

Mardi 20 mars

Kate Middleton et Meghan Markle lancent leurs propres emojis

Des emojis royaux et très « british »… La duchesse de Cambridge et la future épouse du prince Harry vont lancer leurs propres emojis personnalisés, rapporte le site TMZ. Les KateMojis et les MeghanMojis seront distincts, les premiers seront essentiellement tournés vers Kate et sa famille et les seconds sur la romance du prince Harry avec l’actrice Meghan Markle. Les applications qui coûteront 1,60 euro seront disponibles dès le mois de mai. Le timing est parfait, sachant que Meghan Markle et le prince Harry doivent célébrer leurs noces le 19 mai.

Eva Longoria vend son manoir hollywoodien

Que de changements pour la star de Desperate Housewives. Un nouveau mari, un bébé en route et bientôt un déménagement ? La star de 43 ans met en vente son immense manoir du quartier historique de Hollywood, rapporte Page Six. La luxueuse demeure de trois étages s’étend sur près de 800 m2 et dispose de six chambres et de neuf salles de bains. Eva Longoria est propriétaire du bien depuis 2006, à l’époque elle l’avait acheté à 3,6 millions de dollars.

Khloé Kardashian restera à Cleveland jusqu’à son accouchement

Le compte à rebours est lancé jusqu’à la naissance de la fille de Khloé Kardashian et de son compagnon Tristan Thompson. La future maman de 33 ans arrive au terme de son troisième trimestre, elle s’est donc définitivement installée au domicile familial de Cleveland, dans l’Etat de l’Ohio. La grossesse est en effet trop avancée pour que la star de téléréalité continue de faire des allers-retours en avion, rapporte People. Sa famille la rejoindra lorsque l’heure de la naissance sera venue. La jeune femme tient surtout à la présence de la matriarche du clan, sa mère, Kris Jenner. « [Khloé] se porte bien et semble très heureuse. Sa famille s’envolera pour Cleveland quand le bébé arrivera. Khloe veut surtout que Kris soit là pour la naissance », a certifié un proche de la famille au magazine People. Et d’ajouter : « [Khloé] est un peu nerveuse, mais surtout excitée. Elle prend ses marques à Cleveland, prépare tout et elle a hâte de rencontrer sa petite fille. »