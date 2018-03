Blue Ivy prête à investir 19.000 dollars dans une œuvre d’art… L’énorme tatouage de Ben Affleck…

Beyoncé, Blue Ivy et Tina Knowles le 19 février 2018 à Los Angeles. — Chris Pizzello/AP/SIPA

Lundi 19 mars

À 6 ans, Blue Ivy Carter, la fille de Beyoncé et Jay-Z, investit 19.000 dollars dans l’art

Âgée d’à peine 6 ans, la fille aînée du rappeur Jay-Z et la chanteuse Beyoncé, semble déjà savoir dans quoi investir son argent. Samedi, la petite famille célèbre s’est rendue au Gala Wearable 2018 à Los Angeles, un événement organisé par la mère de Queen B, Tina Knowles et son époux, Richard Lauwson, rapporte E!. La soirée avait pour objectif de récolter des fonds pour un complexe d’art et de performance à but non lucratif.

La petite Blue a d’abord proposé 17.000 dollars pour un tableau en acrylique du jeune artiste Sidney Poitier. Elle a ensuite surenchéri à 19.000 dollars avant que son père, ne s’efforce à baisser sa main, sous les rires de la salle et de la commissaire-priseuse. C’est finalement, le réalisateur et producteur afro-américain, Tyler Perry qui a remporté la toile pour 20.000 dollars. La bambine n’est pas rentrée à la maison les mains vides, elle a emporté une œuvre d’art constituée de livres de droit et de médecine déconstruits, pour la somme de 10.000 dollars.

L’énorme tatouage dans le dos de Ben Affleck serait un vrai

L’acteur Ben Affleck a été photographié à Hawaii alors qu’il s’entraînait pour une scène du prochain film de Netflix, Triple Frontier, a rapporté une source auprès de E!. Sur son dos, on peut voir un énorme phénix coloré. En 2015, l’acteur avait déclaré qu’il s’agissait d’un tatouage éphémère, réalisé dans le cadre d’un film. Un tatouage factice qui perdure depuis deux ans ? Les fans ne sont pas convaincus et l’ont fait savoir sur Twitter.

I just hope that Ben Affleck’s back tattoo is fake, for his sake at least. pic.twitter.com/2n7cgBhJBS — AJ (@ajsmith2369) March 19, 2018

Ben Affleck’s Mid-Life Crisis Phoenix Back Tattoo Is Real https://t.co/WvtAVh0mM4 pic.twitter.com/jNYkSqdcLJ — Dlisted (@itsdlisted) March 18, 2018

« Je le savais ! »

I knew it! That stupid back tattoo is real on Ben Affleck. What the hell was he thinking!!! — xojmo™ (@xojmo) March 18, 2018

« Je le savais ! Ce stupide tatouage est un vrai Ben Affleck ! A quoi pensait-il bon sang ? »

Rick Ross remonte sur scène après son hospitalisation

Le rappeur Rick Ross semble avoir repris du poil de la bête. Dimanche, il est remonté sur scène au The Light (une boîte de nuit branchée) de Las Vegas, rapporte TMZ. La star surnommée « Da Boss » avait été hospitalisée début mars, en Floride après des problèmes cardiaques. L’artiste avait été retrouvé inconscient à son domicile. Les problèmes médicaux semblent être à présent loin derrière Rick Ross qui a délivré un message de soutien envers son ami, le rappeur Meek Mill, qui a écopé d’une peine de 4 ans d’emprisonnement pour ne pas avoir respecté les termes de sa liberté conditionnelle.