Kim Kardashian fait le point sur les rumeurs la concernant

La star de téléréalité Kim Kardashian — WENN

Kim Kardashian s’est confiée en vidéo à l’édition américaine du magazine ELLE. De façon amusante, elle a répondu à plusieurs affirmations écrites à son sujet dans la presse. Ainsi, elle confirme que son fils de 2 ans, Saint, sait épeler le mot gargantuesque. Elle n’abandonnera pas non plus les photos sexy parce qu’elle est devenue mère de famille.

De façon plus étonnante, elle a confirmé que son testament comporte une clause spéciale : si elle se retrouve totalement handicapée, dans le coma, bref, dans l’incapacité de s’occuper d’elle, elle demande à ce qu’une personne vienne la coiffer, la maquiller et lui faire les ongles tous les jours.

Incroyable famille

« Absolument. J’ai fait rédiger une clause spécifiant que si je suis invalide, que je ne peux même pas communiquer et que je me ch*e dessus, mes cheveux, mes ongles et mon maquillage doivent être faits. Je veux avoir l’air aussi bien que possible », explique-t-elle.

Elle a également assuré que Kylie Jenner n’était pas sa mère porteuse.