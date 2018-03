Ouf, la reine Elizabeth II donne son consentement au mariage de Harry et Meghan

Le prince Harry et sa fiancée, l'actrice Meghan Markle — WENN

God bless this union ! La reine Elizabeth II a donné officiellement son consentement au mariage de son petit-fils, le prince Harry, avec l’actrice américaine Meghan Markle. « Je déclare mon consentement (à l’établissement) d’un contrat de mariage entre mon petit-fils bien aimé le prince Henry Charles Albert David de Galles et Rachel Meghan Markle » a écrit la reine mercredi dans une lettre au Conseil privé, l’organe chargé de la conseiller.

Selon la loi britannique, une personne figurant parmi les six personnes dans l’ordre de succession au trône britannique doit obtenir le consentement de la reine avant de se marier. Le Prince Harry, 33 ans, occupe la cinquième place, après son père le prince Charles, son frère le prince William, et les enfants de celui-ci, George et Charlotte. La naissance du troisième enfant du prince William et de Kate, prévue en avril, le reléguera à la sixième place.

Meghan Markle baptisée

Harry et Meghan se fréquentent depuis juillet 2016 et vivent dans un cottage du palais de Kensington, où habitent le prince William, son épouse Kate et leurs deux enfants. Ils ont annoncé en novembre 2017 leur mariage, qui sera célébré le 19 mai à la chapelle Saint-George du château de Windsor, près de Londres.

En vue de son mariage avec le prince Harry, l’actrice américaine Meghan Markle a été baptisée et confirmée selon le rite de l’Eglise anglicane d’Angleterre. Meghan Markle a participé pour la première fois lundi à un événement officiel en présence de la reine Elizabeth II, une commémoration organisée pour la journée du Commonwealth. L’actrice avait passé Noël avec la famille royale à Sandringham, propriété de la reine Elizabeth II située dans le Norfolk, dans l’est de l’Angleterre.