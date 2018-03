Bretagne: Miss France 2018 est de retour sur sa terre natale

Miss Nord-Pas-de-Calais, Maeva Coucke, a été élue miss France 2018. — GUILLAUME SOUVANT / AFP

L’accueil devrait être très chaleureux vendredi après-midi au centre commercial Leclerc de Fougères (Ille-et-Vilaine). Pour la première fois depuis son élection, Miss France 2018 sera de retour dans sa ville natale pour une séance de dédicaces.

Représentant le Nord-Pas-de-Calais lors du concours, Maëva Coucke a en effet des origines bretonnes. La jeune femme est née le 28 juin 1994 à Fougères, d’un père gendarme et d’une mère assistante maternelle.

« Je me sens ch’ti et pas bretonne »

Elle a grandi jusqu’à ses six ans dans la commune proche de Louvigné-du-Désert avant de rejoindre le Nord avec sa famille. « Je suis née en Bretagne mais je me sens ch’ti et pas bretonne. C’est un concours de circonstances qui m’a fait naître en Bretagne », confiait-elle récemment dans les colonnes de Ouest-France.

Après Fougères, Miss France 2018 continuera son tour de la Bretagne avec une séance de dédicaces le 11 avril au centre Leclerc de Saint-Grégoire.