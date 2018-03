La princesse Charlotte rêve de devenir danseuse... Gigi Hadid et Zayn Malik ont rompu...

La princesse Charlotte le 8 janvier 2018 à Londres. — Cambridge/Shuttersto/SIPA

Mercredi 14 mars

La princesse Charlotte rêve de devenir danseuse

Quand je serai grande, je serai une princesse… De nombreuses petites filles aspirent à ce statut prestigieux mais la petite Charlotte, 2 ans et demi, en est déjà une. Elle rêve de devenir danseuse, rapporte People. Son père, le prince William bientôt papa pour la troisième fois a révélé que sa petite bambine adorait se trémousser. Il a révélé la jolie info ce mardi, alors qu’il rendait visite au Premier ministre maltais, Joseph Muscat, et à son épouse Michelle Muscat. Laquelle a déclaré que leurs jumelles Etoile Ella et Soleil Sophie fréquentaient une école de théâtre. C’est alors que le prince s’est écrié fièrement : « Ma fille Charlotte adore danser. »

Gigi Hadid et Zayn Malik : c’est fini !

Le chanteur Zayn Malik et le mannequin Gigi Hadid se sont séparés. « Gigi et moi avons eu une relation incroyable, affectueuse et amusante et j’ai énormément de respect et d’admiration pour Gigi en tant que femme et amie, elle a une âme tellement incroyable », a déclaré l’ancienne star de One Direction dans une note mardi, rapporte E!. Et de poursuivre : « Je serais reconnaissant à tous nos fans de respecter cette décision difficile et notre vie privée en ce moment. Nous vous aimons tous. » Les emplois du temps surchargés des deux célébrités seraient à l’origine de leur séparation. « [Gigi et Zayn] ont des horaires de travail fous qui mett [aient] une pression sur leur relation », a déclaré une source auprès de The Sun. Le chanteur se serait désabonné du compte de son ex sur Instagram, rapporte le magazine Teen Vogue.

Le mannequin de 22 ans a également posté un tweet : « Les annonces de rupture semblent souvent impersonnelles parce qu’il n’y a vraiment aucun moyen de mettre des mots sur ce que deux personnes vivent ensemble pendant quelques années… pas seulement dans une relation, mais dans la vie en général », a écrit la star d’origine néerlando-palestinienne. « Je suis éternellement reconnaissante pour les leçons d’amour, de temps et de vie partagées par Z et moi, je ne veux rien d’autre que le meilleur pour lui et je continuerai à le soutenir comme un ami pour lequel j’ai un immense respect et amour. Tout ce qui est supposé être, sera toujours. »

Le chanteur Zayn Malik et le mannequin Gigi Hadid se séparent. - Beretta/Sims/Shuttersto/SIPA

Enrique Iglesias complètement gaga de ses jumeaux

Dimanche soir, en concert à l’Arena de Budapest, le chanteur de 42 ans a parlé pour la première fois publiquement de ses enfants, Nicholas et Lucy, relate People. « Je suis devenu père il y a douze semaines et je peux absolument vous dire deux choses : j’aime mes bébés ! Je les aime beaucoup », a déclaré le chanteur de pop espagnole à la foule. L’artiste n’a pas non plus manqué de dire à quel point il aimait la mère de ses enfants et a remercié son public pour son accueil chaleureux.