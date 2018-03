Justin Bieber et Selena Gomez font un break... Serena Williams lance sa gamme de cosmétiques...

Justin Bieber et Selena Gomez se sont remis ensemble en novembre 2017. — X17PREMIUM/SIPA / Chris Pizzello/AP/SIPA

Mardi 13 mars

Justin Bieber et Selena Gomez font un break

Les chanteurs Justin Bieber et Selena Gomez accordent un temps de répit à leur relation. Si la mère de la chanteuse était loin d’être enchantée que les deux tourtereaux se rabibochent, ce « break » n’a rien à voir avec Mandy Teefey. Dans les colonnes de People, un proche a tenu à préciser que le couple n’est « pas en pause à cause de la mère de Selena. Il a ses propres problèmes ». Et la même source de préciser : « [Selena Gomez] ne mène pas sa vie selon ce que pense sa mère. Selena et Justin ont eu des désaccords, mais il ne serait pas surprenant qu’ils se remettent ensemble dans une semaine. »

Serena Williams lance sa propre gamme de cosmétiques

Serena WIliams a décidé de lancer sa propre ligne de produits de beauté, rapporte Jezebel. La championne de tennis a nommé sa marque Aneres, qui n’est autre que son prénom à l’envers. La gamme s’annonce très vaste avec des produits destinés aux soins de la peau, des parfums et eaux de toilettes, des savons… Les fans imaginent même déjà que la ligne de la star sera antitranspirante. Serena Williams avait, en effet, déclaré auprès de People que le seul maquillage qu’elle pouvait porter sur le court était un eye-liner. Pourquoi ? Parce que les autres sortes de maquillage coulaient lorsqu’elle était « trempée ».

A post shared by Serena Williams (@serenawilliams) on Feb 9, 2018 at 1:46pm PST

Kylie Jenner lève le voile sur les coulisses de sa grossesse

Kylie Jenner a fait un « come-back » fulgurant sur les réseaux sociaux depuis qu’elle a révélé la naissance de sa fille Stormy Webster, relate E !. Lundi, la jeune maman de 20 ans a improvisé un Questions/Réponses avec ses 24,9 millions de followers sur Twitter. Beaucoup lui ont posé des questions sur sa grossesse : ce qu’elle mangeait, combien de kilos elle a pris mais aussi ce que lui apporte la maternité. La star de la téléréalité a répondu que lorsqu’elle portait sa fille, elle raffolait des gaufres industrielles de la marque Kellogg’s et qu’elle avait pris près de 20 kg. De plus, la jeune femme a déclaré qu’elle adorait les moments passés avec sa petite Stormy.

Omg 😫😍 can’t wait to watch her grow but don’t want her to at the same time! 😢👼🏽 https://t.co/uhGcD1CEr8 — Kylie Jenner (@KylieJenner) March 12, 2018

there really was no worst part! probably not being able to eat sushi lol 😂 I had such a perfect experience. she moved a lot 😊 https://t.co/4IPq9Wv2yh — Kylie Jenner (@KylieJenner) March 12, 2018