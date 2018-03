Ed Westwick de «Gossip Girl» est accusé par une styliste de l'avoir séquestrée et violée

Ed Westwick, acteur de «Gossip Girl», le 16 septembre 2017 à Los Angeles. — Salangsang/BFA/Shutters/SIPA

La réalité semble rejoindre la fiction. Ed Westwick, qui interprétait Chuck Bass dans la série Gossip Girl, un personnage « égocentrique, arrogant, odieux, narcissique, misogyne et médisant qui tente à plusieurs reprises au cours de la saga d’abuser sexuellement de ses camarades féminines », selon sa fiche Wikipedia, est de nouveau accusé d’abus sexuels.

Une styliste, âgée de 20 ans à l’époque des faits, aurait été séquestrée par l’acteur pendant deux jours dans sa maison hollywoodienne. Haley Camille Freedman, aujourd’hui âgée de 23 ans, a constitué un dossier de 129 pages, que le Daily Mail a consulté, dans lequel elle décrit la star de Gossip Girl comme quelqu’un de « monstrueux », un « violeur en série » et « un alcoolique fou et abusif ».

« Westwick a commencé à se montrer violent et agressif »

Cette jeune femme, qui a déposé plainte le 7 mars, est la quatrième à témoigner contre Ed Westwick, déjà accusé à trois reprises de harcèlement et d’abus sexuels. Dans le rapport, la jeune femme explique avoir rencontré Ed Westwick en août 2014 dans une soirée hollywoodienne.

Elle flirte avec l’acteur avant d’aller chez lui et d’avoir un rapport sexuel consenti avec lui. « Mais, durant ce premier rapport, Westwick a commencé à se montrer violent et agressif, forçant Freedman à l’étrangler ou à le frapper, et l’étranglant et la frappant à son tour lorsqu’elle refusait, lui crachant dessus », peut-on lire.

« Dérangé psychologiquement »

La styliste aurait alors voulu partir, mais, ayant laissé sa voiture à l’endroit où avait lieu la soirée, elle reste et s’endort sur place. A son réveil, elle aurait demandé à l’acteur de la raccompagner jusqu’à sa voiture, ce qu’il aurait refusé, insistant pour avoir d’autres rapports sexuels avec elle.

Haley Camille Freedman refusera à de nombreuses reprises d’avoir de nouveaux rapports sexuels. Ed Westwick, qui semble être « dérangé psychologiquement », finira par l’empêcher de partir. L’acteur aurait ensuite violé la styliste à plusieurs reprises et ce, pendant quarante-huit heures avant de finir par la raccompagner. Le comédien, qui a nié les premières accusations contre lui, n’a pas encore réagi à ce témoignage. Il fait l’objet d’une enquête ménée par la police de Los Angeles.