La robe de mariée de Meghan Markle devrait coûter très cher

La fiancée du prince Harry, Meghan Markle — WENN

Le budget du mariage princier qui scellera l’union entre le prince Harry et Meghan Markle aurait tout bonnement doublé. Et pour cause, la robe de la mariée devrait chiffrer aux alentours de 400.000 livres.

On The Blog: Harry and Meghan Mark International Women's Day in Birmingham! https://t.co/DvjXL1YSMJ pic.twitter.com/6uQ6n6VIQl — Mad About Meghan (@MadAboutMeghan) March 8, 2018

« Meghan est comme n’importe quelle mariée se préparant pour le grand jour. La robe de mariage a été la plus grosse dépense, mais le budget est maintenant le double de ce qui avait été prévu à l’origine », a déclaré une source du DailyMail.

>> A lire aussi : Mariage de Meghan et Harry: 2000 anonymes invités au parc du château de Windsor

Un budget pas trop serré

Rien n’est certain, mais il semblerait bien que Meghan Markle ait jeté son dévolu sur la maison de couture britannique Alexander McQueen pour s’occuper de sa robe. Le label dirigé par la styliste Sarah Burton - qui avait déjà réalisé la robe de mariée de Kate Middleton - caracole en tête des pronostics chez les bookmakers britanniques !

Prince Harry and Ms. Meghan Markle have chosen to release three official photographs to mark their engagement. pic.twitter.com/apijm0axiV — The Royal Family (@RoyalFamily) December 21, 2017

Le prix annoncé de la robe par le Daily Mail a en tout cas de quoi faire tourner la tête. La robe de mariée de la princesse Diana pour son mariage avec le prince Charles aurait coûté, selon Bridesmaid Magazine, 110.000 livres, et celle de Kate Middleton, pour son mariage avec le prince William, 250.000 livres.