Un proche de Jeremstar est visé par une plainte pour « viol aggravé », « corruption de mineur » et « agression sexuelle » — BALTEL/SIPA

Un silence qui ne devrait pas durer éternellement. Accusé d’être le complice de son ami Pascal Cardonna, surnommé Babybel, dans un scandale sexuel, Jeremstar a pris la décision de se couper complètement des réseaux sociaux et a décidé « d’un commun accord » avec C8 de cesser son activité de chroniqueur dans les Terriens du dimanche en attendant que lumière soit faite sur l’affaire par la justice. Deux mois après, le blogueur de la téléréalité reste muet. Mais son amie, la YouTubeuse Emma CakeCup, a donné de ses nouvelles.

Inter­ro­gée par nos confrères de TV Mag, la jeune femme a expliqué être en contact avec Jerem­star. « On se voit très souvent, beau­coup plus qu’a­vant d’ailleurs, remarque Emma CakeCup. Avant, on se voyait une fois tous les trois mois et depuis cette affaire, on s’est énor­mé­ment rappro­ché. Sachant qu’il ne poste plus rien sur Snap­chat, je fais pareil quand je suis avec lui. »

Un retour imminent

D’après elle, l’ancien chroniqueur de Thierry Ardis­son prépa­re­rait actuel­le­ment son grand retour média­tique. « Il s’ex­pri­mera bien­tôt, il va reve­nir. Je n’en dirai pas plus car c’est à lui de s’ex­pri­mer sur tout ça. »

Reste à savoir si ce retour se fera sur son site d’informations sur la téléréalité, sur les réseaux sociaux, ou sur C8 en premier.