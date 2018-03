VIDEO. Les Spice Girls ont du mal à se mettre d'accord

La réunion tant attendue des Spice Girls semble déjà connaître quelques turbulences. A en croire l’ancienne Ginger Spice, Geri Horner, les membres du plus célèbre des girls band auraient du mal à se mettre d’accord sur le calendrier, chacune ayant des « priorités différentes ».

Emma Bunton leaves Geri Horner’s house today after Spice Girls reunited - with Victoria Beckham and Simon Fuller. Confirms my exclusive story from last night. Details in my Bizarre column tomorrow pic.twitter.com/drZr59iWXv