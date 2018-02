Loana, métamorphosée, en couverture de «Elle»

RENAISSANCE La star de la téléréalité sort un livre et apparaît chic et amincie en couverture du magazine féminin…

Loana, le 28 avril 2017, à la soirée d'inauguration Fred Cauvin. — LAURENT BENHAMOU/SIPA

Dix-sept ans après Loft Story, Loana reste une des figures emblématiques de la télé-réalité en France. Et c’est une Loana métamorphosée, chic et amincie, que les fans vont découvrir en couverture du magazine Elle, à paraître le 2 mars 2018 et dévoilée ce mercredi sur le compte Twitter de Village Médias, l’émission quotidienne de Philippe Vandel sur Europe 1. « Dix-sept ans après le Loft, Loana parle de sa renaissance après sa descente aux enfers », annonce le magazine.

On vous dévoile en avant-première la une du prochain @ELLEfrance avec Loana, "sa renaissance après la descente aux enfers" ! En kiosque vendredi. #VillageMedias pic.twitter.com/RchbLOOkxs — Village Médias (@VillageMedias) February 28, 2018

Une nouvelle autobiographie

Loana Petrucciani, 40 ans, est devenue célèbre à la suite de la diffusion du Loft sur M6, en 2001. Elle a ensuite connu des années difficiles, avec des tentatives de suicide et des problèmes de poids liés à un diabète nerveux. Elle s’est fait opérer pour subir une sleeve gastrectomie, une intervention chirurgicale qui consiste à enlever une partie de l’estomac

Dix-sept ans après son autobiographie, Elle m’appelait… Miette, la Corse évoque son combat contre la dépression dans son ouvrage Si dure est la nuit, si tendre est la vie (Plon, disponible à partir du 1er mars). L’occasion de prendre la pose pour la seconde fois pour le magazine féminin. En 2001, quelques jours après sa sortie du Loft, la jeune femme était apparue topless sous le titre « Loana, pourquoi on l’aime ? ».