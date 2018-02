VIDEO. Un inédit d’Amy Winehouse fait surface

La chanteuse Amy Winehouse à l'AOL Music Live Winter Warmer en 2006 à Londres — WENN

L’œuvre musicale d’Amy Winehouse dont dispose le public n’est pas complète. Le compositeur et musicien Gil Cang vient de mettre en ligne la chanson My Own Way, enregistrée par l’artiste soul en 2001 lorsqu’elle avait 17 ans, avant la sortie de Frank, son premier album, et alors qu’elle n’avait pas encore signée avec une maison de disques.

C’est elle qui est venue le trouver dans son studio d’enregistrement. « On a discuté, elle aimait les mêmes choses que nous – on a parlé de reggae, de ska, des groupes de filles des 60s. Quand vous enregistrez pendant un jour ou deux seulement avec quelqu’un, vous devez obtenir le bon son très rapidement et Amy savait ce qu’elle voulait », a-t-il confié au quotidien local Camden New Journal.

Pour son public

Gil Cang explique pourquoi il n’a dévoilé le titre que maintenant. « Je l’avais perdu pendant longtemps. Je l’ai retrouvé la semaine dernière seulement et je me suis dit qu’il fallait la publier pour que les gens puissent l’écouter », a-t-il ajouté.

My Own Way a été écrit et composé par Gil Cang et James McMillan. Trois prises ont suffi pour obtenir la démo finale. Amy Winehouse l’avait enregistrée pour convaincre les maisons de disques de la signer.