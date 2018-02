Kim K. dévoile son adorable bébé... Jennifer Aniston et Justin Theroux n’avaient rien en commun...

L. B., C. W. et V. J.

Kendall Jenner aux Golden Globe Awards le 7 janvier 2018 à Los Angeles — Lauren/BEI/Shutterstock/SIPA

Mardi 27 février

Kendall Jenner se dénude (plus que d’habitude)

Si vous suivez Kendall Jenner sur Instagram - et on sait que vous la suivez comme toute « l’incroyable » famille Kardashian -, vous savez que le top se dénude régulièrement, un peu, beaucoup, mais jamais complètement, dans le cadre d’un défilé, d’un shooting ou de ses vacances. L’assurance d’exploser les «likes». Or, deux de ses derniers posts et photos comptent respectivement 3,9 et 4,5 millions de « cœurs ». Et pour cause, elle y apparaît entièrement nue, sous l’œil de la photographe Sasha Samsonova. Des clichés en noir et blanc, et plutôt sobre, Kendall prenant bien soin de cacher les zones « les plus sensibles » de son corps, politique d’Instagram oblige.

@sashasamsonova A post shared by Kendall (@kendalljenner) on Feb 25, 2018 at 9:46am PST

Kim K dévoile son adorable petit bébé

Chicago va devoir s’y habituer, la vie d’une Kardashian se déroule avant tout sur les réseaux sociaux. Et pour ne pas déroger à la règle, c’est sur Instagram que sa maman Kim K. a dévoilé son petit minois. On y découvre donc la dernière née du couple Kardashian-West, dans les bras de sa mère, avec des petites oreilles et un nez rose, filtre « petit nounours choupinours » oblige.

Baby Chicago A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Feb 26, 2018 at 1:55pm PST

Une couleur qu’apprécie particulièrement Kimmy en ce moment, à en croire sa toute nouvelle couleur de cheveux, rose barbie. Et honnêtement, cela lui va à ravir, non ?

Jennifer Aniston et Justin Theroux n’avaient rien en commun

La séparation de Jennifer Aniston et Justin Theroux était une fatalité. « Elle est heureuse quand elle est chez elle avec sa routine, faire son yoga, manger sain et se faire un soin du visage ou un massage », a confié une source à US Weekly. « Elle n’aime pas monter à l’arrière d’une moto ou aller chez un tatoueur. » Et avec la distance, le héros de Leftovers s’est rendu compte qu’il préférait vivre seul, sans Jennifer Aniston. Les derniers mois de leur mariage, quand Justin Theroux se rendait à Los Angeles, il dormait dans le bungalow derrière la maison principale de son épouse. Ça sentait la séparation à plein nez tout ça…