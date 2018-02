VIDEO. Quand Carla Bruni évoque sa belle entente sexuelle avec Nicolas Sarkozy

CONFIDENCES « Je te souhaite que ton mari te fasse aussi bien et aussi souvent l’amour », aurait confié la chanteuse à une amie…

Carla Bruni et Nicolas Sarkozy à Madrid le 10 janvier 2018. — Europa Press/Cordon/SIPA

Nico­las Sarkozy et Carla Bruni sont mariés depuis plus de dix ans. Une belle histoire d’amour, mais aussi une belle entente sexuelle, selon la chanteuse, qui ne tarit pas d’éloges quand il s’agit de son époux.

Dans son hors-série consacré aux Premières dames, Paris Match dévoile des détails croustillants de la vie privée de l’ancien couple présidentiel. Le magazine revient sur la rencontre entre Nicolas Sarkozy et Carla Bruni a eu lieu en novembre 2007.

Une « alchimie érotique sous la couette »

Le duo a fait connaissance au cours d’un dîner au domicile du publicitaire Jacques Séguéla, quelque mois après l’élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République et une rupture compliquée avec Cécilia. C’est le coup de foudre et ils se marient trois mois seulement après leur rencontre. Et depuis, c’est l’alchimie.

Aussi Paris Match raconte que Carla Bruni-Sarkozy aurait confié à une amie : « Je te souhaite que ton mari te fasse aussi bien et aussi souvent l’amour. » L’hebdomadaire évoque également une « alchimie érotique sous la couette ». De cette relation est née une fille, Giulia, en 2011.