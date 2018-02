VIDEO. Héritage de Johnny Hallyday: «J’entends partout qu’il y a cent millions. Je pense que c’est beaucoup moins», lâche Jean-Claude Camus

Johnny Hallyday à Los Angeles le 11 mai 2017 — Farrell/BFA/Shutterstoc/SIPA

Laeticia Hallyday d’un côté, Laura Smet et David Hallyday de l’autre se battent pour l’héritage de Johnny Hallyday. Jean-Claude Camus, ancien producteur et ami du rocker, a répondu aux questions de Ruth Elkrief à ce sujet, ce lundi sur le plateau de BFMTV.

« On n’obligeait Johnny à rien, jamais »

« J’avais promis à Johnny que je veillerais à ma façon sur les petites filles et Laeticia », a-t-il déclaré. « On n’a pas le droit de dire que Johnny était dans un état de faiblesse. On n’obligeait Johnny à rien, jamais. Il y a plus de dix ans, j’avais dit à Johnny : "S’il t’arrivait quelque chose, tu ne crois pas qu’on devrait faire une fondation ?" Il avait répondu : 'Non, ce sera Laeticia" », a-t-il poursuivi.

« Laura est une personne fragile »

« Seul Johnny sait pourquoi il a fait ça. Je pense qu’il avait ses raisons, qu’il pensait que les petites avaient beaucoup de chemin à faire, que les aînés étaient déjà bien en place. Je ne pense pas que le mot “déshériter” lui soit venu », a défendu Jean-Claude Camus.

Le producteur estime que « Laura est une personne fragile depuis longtemps ». « La mort de son père n’a pas arrangé les choses. Elle s’est sentie blessée mais il aurait mieux valu parler », a-t-il jugé.

« 25 millions, ce sera bien »

Mais au fait, combien vaut l’héritage de Johnny Hallyday pour lequel ses enfants et sa veuve se battent ? « J’entends partout qu’il y a cent millions. J’attends de voir. Je pense que c’est beaucoup moins. Les maisons additionnées, si elles font, 25 millions, ce sera bien. », estime le show businessman.

Johnny possède un chalet à Gstaad en Suisse (9,5 millions d’euros), la maison de Marnes-la-Coquette (mise en vente de 15 à 18 millions d’euros, achetée 3,5 millions d’euros en 1999, mais de l’avis des spécialistes, sa valeur ne dépasserait guère les 10 millions), la villa de Los Angeles (estimée à plus de 8,5 millions d’euros, achetée en 2006 à 3,6 millions d’euros) et la villa de Saint-Barthélemy (mise en location à 4.000 euros la nuit).

Interrogé sur le patrimoine immatériel du Taulier, le producteur rétorque : « Qu’y aura-t-il comme droits ? Il est connu que Johnny vivait toujours dans les avances. Et les avances ça se récupère. On affabule sur l’héritage, c’est mon sentiment. » Au-delà de ces biens matériels, David Hallyday et Laura Smet se battent probablement aussi pour une forme de reconnaissance.