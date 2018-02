La fille de Bill Cosby, Ensa, est décédée vendredi à l’âge de 44 ans des suites d’une maladie rénale. Le porte-parole de la famille l’a annoncé ce lundi, demandant aux médias américains de respecter la vie privée de la famille.

Bill Cosby's daughter Ensa dies at 44 of renal disease, a spokesman for the family says https://t.co/aFWx5o8qbT pic.twitter.com/kXl8cWO9kY — CNN Breaking News (@cnnbrk) February 26, 2018

Ensa Cosby n’était apparue que dans un seul épisode du Cosby Show. Mais ces dernières années, elle avait pris à plusieurs reprises la défense de son père, accusé de viols et d’agressions sexuelles par une soixantaine de femmes. En 2017, elle avait dénoncé « le lynchage médiatique contre » Bill Cosby, estimant que « le racisme a joué un rôle majeur dans ce scandale ».

Nouveau procès en mars

Alors qu’il y a prescription pénale sur la plupart des affaires, Bill Cosby, accusé d’avoir drogué et agressé sexuellement Andrea Constand en 2004, a comparu l’an dernier devant un jury populaire. Mais les jurés n’ont pas réussi à se mettre d’accord à l’unanimité pour condamner ou innocenter Cosby. Le procès a donc été annulé (« mistrial »), et un second doit commencer le 29 mars.

P.B.