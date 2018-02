VIDEO. Héritage de Johnny Hallyday: Michel Polnareff dit «bravo» à Sylvie Vartan

Michel Polnareff, le 17 novembre 2016 à Bruxelles — Sierakowski/ISOPIX/SIPA

Après Jean Reno, Eddy Mitchell ou encore Brigitte Bardot, Michel Polnareff prend parti dans l’affaire de l’héritage de Johnny Hallyday. Sur son compte Facebook, le compositeur et interprète de Goodbye Marylou a félicité Sylvie Vartan pour sa prise de parole sur le plateau de Laurent Delahousse dans l’émission 19h le dimanche sur France 2, ce dimanche.

La chanteuse et mère de David Hallyday exprime son incrédulité sur le fait que son fils ait été déshérité : « Moi, j’ai beaucoup de mal à croire que Johnny, que l’homme que j’ai connu (…) ait pu réécrire son histoire et ait pu renier son sang en ne donnant pas son héritage à ses enfants ».

« Sang pour sang classe »

« Bravo, c’était pas facile, de se contrôler quand on hurle intérieurement », a félicité le chanteur sur son compte Facebook. Dans une mini-lettre ouverte, il lui dit : « Tu as été parfaite, digne, sincère et émouvante. Ta peine sera ressentie par les millions de gens, qui, comme moi, mais moi je le savais déjà, ont senti ton intelligence à employer les mots qu’il faut dans un contexte qu’on ne peut pas faire plus malsain. »

Michel Polnareff estime que Sylvie Vartan a été « sang pour sang classe » et termine son message par « Bravo. On t’aime. Ton copain Michel. »