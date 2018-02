Testament de Johnny Hallyday: Sylvie Vartan, Jacques Dutronc, Jean Reno... Qui soutient qui dans cette histoire?

Depuis quelques semaines, deux clans se déchirent, celui de Laeticia d'un côté, celui de David et Laura de l'autre — Francois Mori/AP/SIPA

Depuis quelques semaines, la guerre est déclarée au sein de la famille Hallyday. Deux clans s’affrontent : celui de Laura et David, face à celui de Laeticia. Pour cause, les deux premiers enfants de Johnny, décédé en décembre dernier, contestent le testament laissé par leur père, l’accusant d’avoir entrepris de les déshériter. Une bataille juridique qui s’annonce féroce, et qui ne cesse de prendre de l’ampleur semaine après semaine, notamment avec les soutiens qui abondent d’un côté comme de l’autre. Sylvie Vartan, Jean Reno, Jacques Dutronc… 20 Minutes vous propose un petit quiz pour découvrir qui soutient qui dans cette guerre familiale et médiatique.

