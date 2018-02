Johnny Hallyday aurait transféré 75.000 euros à Laeticia trois jours avant de mourir

Laeticia et Johnny Hallyday lors de la cérémonie d'hommage aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo, le 10 janvier 2016 à Paris. — Denis ALLARD-POOL/SIPA

Trois jours avant sa mort, Johnny Hallyday aurait transféré 75.000 euros sur le compte de son épouse Laeticia. Selon Paris Match, le chanteur a voulu protéger sa femme qui n’a pas de revenus à part ceux qui correspondent à son rôle de directrice artistique. « C’est un samedi, Johnny sent qu’il va mourir et il sait que ses comptes vont être gelés », explique le journaliste Benjamin Locoge au JDD ce dimanche. La star prend son téléphone portable et effectue le virement de son compte HSBC à celui de sa femme.

« Il ne veut plus voir personne »

« Ce week-end-là, il ne veut plus voir personne. Seuls les proches de Læticia sont admis. Se sachant trop diminué et refusant les adieux, Johnny refuse même de voir ses enfants David et Laura, à qui Laeticia doit barrer l’accès à sa chambre », poursuit le journaliste.

Ce refus de voir ses enfants, Laura Smet l’a évoqué dans une lettre posthume publiée le 12 février. « Tant de questions sans réponses. Toutes ces fois où on a dû se cacher pour se voir et s’appeler ! Il m’est encore insupportable de ne pas avoir pu te dire au revoir, papa, le sais-tu au moins ? », avait écrit sa fille aînée après avoir annoncé contester le testament de son père qui l’a déshéritée, avec son frère David, au profit de Laeticia.