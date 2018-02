VIDEO. «Ils ont pris tous les moments où j'ai pleuré», Cœur de Pirate en veut à «Nouvelle Star»

Coeur de Pirate est moquée sur les réseaux sociaux pour son hyper-sensibilité. Benjamin Biolay a pris sa défense. — Capture d'écran M6

Cœur de Pirate jurée de Nouvelle Star, ça a fait marrer (ou énervé) un certain nombre de téléspectateurs. La raison ? La chanteuse se laissait un peu trop aller dans ses émotions, lâchant une larmichette, voire un torrent de larmes, à chaque prestation un peu au-dessus du lot. Et cette image d’elle ne convient pas à la Québécoise, qui s’est un peu énervée contre le montage de M6.

« Je suis un livre ouvert et ça, on aime ou on n’aime pas »

« Mon côté artiste a été complè­te­ment éclipsé par un autre côté de moi qui a été mis en avant, a-t-elle expliqué lors d’une interview sur la radio Voltage. Oui, il y a toutes les émotions qui passent dans mon visage. Je suis un livre ouvert et ça, on aime ou on n’aime pas. » Et elle, visiblement, elle n’aime pas trop.

Etre sensible, oui. Etre une pleurnicharde, non. « Ils ont pris tous les moments où j’ai pleuré, mais je n’ai pas pleuré tant que ça, assure Cœur de Pirate. Mais ils les ont mis, parce que ça fait de la bonne télé ! », a-t-elle ajouté. Une manière de faire qui ne plaît pas à la chanteuse « trop à fleur de peau », qui n’est pas certaine de signer à nouveau pour la prochaine saison.