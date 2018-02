Héritage de Johnny: Brigitte Bardot est en colère contre Laeticia Hallyday, qui la «choque un peu»

REACTION Brigitte Bardot estime que la veuve de Johnny devrait « donner à Laura et David ce qu’ils méritent d’avoir »…

Brigitte Bardot a pris position dans l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday. — Eric Feferberg / AFP

Alors qu’on attend toujours une réaction de Laeticia Hallyday à la bourde du communiqué de Jean Reno vendredi, il y en a une qui ne s’est pas fait prier pour s’exprimer. Sur Europe 1 ce samedi, Brigitte Bardot a tenu à ajouter son grain de sel à la polémique autour de l’héritage de Johnny Hallyday.

>> A lire aussi : Chouchou, Fripouille et «mythe vivant»... Ce qu'on retient du dernier livre de Brigitte Bardot

L’an­cienne actrice qui préfère maintenant s’intéresser aux animaux qu’aux humains a tout de même un peu de compassion pour les deux aînés du rockeur : « Ça me dégoûte, a-t-elle concédé. Moi je serais Laeti­cia, je remet­trais les pendules à l’heure. Je redon­ne­rais à Laura et à David ce qu’ils méritent d’avoir. »

Des interrogations sur les sociétés musicales de Johnny

L’an­cienne actrice « n’aime pas beau­coup la façon dont Laeti­cia a fait mettre les socié­tés musi­cales de Johnny au nom de sa grand-mère et de son père » comme « Mamour SARL », « Artistes et Promo­tion » et « Pimiento Music », gérées depuis la France par la grand-mère de Laeticia, Elyette Boudou. Cette main­mise sur les droits de Johnny par sa belle-famille « choque un peu » Brigitte Bardot. C’est dit.