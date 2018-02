Miss France: Sylvie Tellier confirme sa troisième grossesse sur Instagram

Sylvie Tellier à la Fashion Week de Paris, le 23 janvier 2018. — Laurent Vu/SIPA

La rumeur courait depuis un moment, c’est confirmé. Sylvie Tellier est bien enceinte. A 39 ans, la maman de Margaux (4 ans) et Oscar (8 ans) attend son troisième enfant. Et miss France 2002 l’a annoncé en postant une photo très mignonne de chaussures de bébé sur son compte Instagram.

« En attendant que bébé pose ses petits petons dans la neige, nous laissons les skis au repos, a écrit la directrice de la société Miss France. Vous l’aurez peut-être vu mais j’ai la chance d’attendre mon troisième trésor qui viendra agrandir notre famille en juillet. » Après l’annonce, Sylvie Tellier partage ses préoccupations, qui sont celles de beaucoup de futures mamans, sur sa prise de poids à venir.

« N’hésitez pas à me donner tous vos conseils »

« A 39 ans et pour ma troisième grossesse, je vais essayer de ne pas prendre trop de poids et surtout de rester tonique pour être une maman en forme, espère-t-elle. Si comme moi vous êtes une veinarde, que votre gygy [gynécologue] vous donne le feu vert, vous pouvez continuer à pratiquer une activité physique régulière et adaptée à la grossesse. N’hésitez pas à me donner tous vos conseils pour garder la forme et la pêche. » Une future maman qui a visiblement envie de vivre sa grossesse comme un moment de partage.