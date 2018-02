Surprise! Emily Ratajkowski s'est mariée et personne ne l'avait vu venir

L'actrice et mannequin Emily Ratajkowski au 3e Diamond Ball — WENN

Une nouvelle qui ne va réjouir personne. Emily Ratajkowski, la bombe découverte dans le clip Blurred Lines et qui n’hésite jamais à faire profiter le monde entier de ses courbes parfaites, s’est mariée. Personne ne l’avait vu venir, d’autant plus que son couple est assez récent.

💍ny💍 A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Feb 23, 2018 at 1:32pm PST

Dans sa story Instagram, la jeune femme de 25 ans a annoncé à ses abon­nés qu’elle avait une « surprise » pour eux. Vêtue d’un ensemble jaune moutarde et d’un chapeau noir à voilette, elle a dévoilé qu’elle venait tout juste de se marier à New York avec son petit ami. Et histoire de nous convaincre, elle a ensuite posté une photo d’eux en noir et blanc avec deux émojis bague de fiançailles.

Mais qui a osé l’épouser ?

Si, comme nous, vous êtes atterré par la nouvelle, voici quelques informations supplémentaires. L’heureux élu s’appelle Sebas­tian Bear-McClard, il est acteur, et vous avez pu l’apercevoir dans les films Good Time, Broken Flowers ou encore Mad Love in New York. Visiblement, Emily Ratajokowski a eu le coup de foudre pour Sebastian puisqu’elle était encore en couple avec le musi­cien Jeff Magid il y a quelques semaines. Espérons que cette nouvelle vie ne changera pas le contenu de son compte Instagram…