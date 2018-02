Laeticia Hallyday va enfin s'exprimer publiquement après le couac de communication de Jean Reno

Jean Reno, Laeticia Hallyday et sa fille Jade, en 2007 à Paris. — BENAROCH/SIPA

Vous n’avez rien compris aux histoires de communiqués de Jean Reno ? Nous non plus, et visiblement il a un peu de mal aussi. D’après nos confrères du Figaro, le parrain de Jade s’était mis d’accord avec Laeticia Hallyday pour la soutenir publiquement, mais rien ne s’est passé comme prévu. Résultat, la veuve de Johnny devrait s’exprimer ce vendredi pour mettre les choses au clair.

L'« erreur » d’une assistante

Que s’est-il passé ? Alors que Jean Reno et Laeticia Hallyday s’étaient mis d’accord pour que l’acteur publie un communiqué qu’il aurait écrit lui-même jeudi, les avocats de Laeticia l’ont rédigé pour lui et envoyé à RTL après la validation de leur cliente. Selon l’avocat en question, c’est son assistante qui aurait fait une « erreur » d’envoi. A ce moment-là, un second communiqué était déjà prêt.

Après sa diffusion à 18 heures sur RTL, les avocats de Laeticia Hallyday se seraient rendu compte que plusieurs phrases du communiqué sont dangereuses juridiquement, comme celle-ci : « C’est donc par amour, et seulement par amour, qu’il dicta ses dernières volontés, en pleine conscience et en pleine possession de ses facultés. » Ils envoient donc une version plus neutre pour la corriger.

Encore un communiqué, mais de Laeticia

Vient ensuite le tour de l’agent de Jean Reno, qui découvre ce couac entre les versions du communiqué au moment où Marc-Olivier Fogiel sollicite une interview avec lui. Après concertation avec Jean Reno, l’agent rédige un nouveau communiqué pour démentir. Les proches de Laeticia Hallyday annoncent alors que c’est elle qui s’exprimera par un communiqué ce vendredi.

