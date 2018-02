Héritage de Johnny Hallyday: Jean Reno dément soutenir Laeticia (mais la soutient)

Jean Reno à Pékin, en avril 2017. — Xinhua/Zheng Huansong/SIPA

Jean Reno a-t-il fait machine arrière ? L’acteur de Leon, très proche de Johnny et de sa famille, a fait savoir par son agent, dans une interview donnée à BFM TV, qu’il n’était pas l’auteur du texte transmis à l’AFP qui exprimait son soutien à Laeticia Hallyday. Avant d’affirmer publiquement qu’il soutenait… Laeticia.

« Une affaire fami­liale et d’ordre privé »

« A la suite des diffé­rentes décla­ra­tions parues aujourd’­hui en son nom dans la presse, Jean Reno souhaite démen­tir ces propos qui ne sont pas les siens », a déclaré son porte-parole, avant d’ajouter : « Il ne souhaite d’ailleurs pas s’ex­pri­mer sur cette situa­tion qui reste une affaire fami­liale et d’ordre privé. » Avant d’envoyer un second communiqué.

Jean Reno a tenu à s’exprimer sur les mauvais traitements infligés à Laeticia et ses filles. « Je ne peux imaginer qu’un frère et une sœur aînés, aujourd’hui adultes, ne soient pas bouleversés, outrés, par l’injustice et les insultes, parfois racistes, dont leurs petites sœurs, enfants et innocentes, font l’objet », a-t-il déclaré.

Son soutien à Laeticia

Le parrain de Jade a souhaité adresser son soutien à Laeticia Hallyday : « Personne ne peut se laisser entraîner à entacher la réputation de la femme qui a partagé la vie de Johnny pendant 23 ans et fut à ses côtés jusqu’aux tous derniers moments. »