Saoirse Ronan serait en couple avec le danseur classique Calum Lowden

L'actrice Saoirse Ronan — WENN

Il semblerait bien que l’actrice Saoirse Ronan a vite trouvé à se consoler après la cérémonie des BAFTA (Home of the British Academy of Film and Television Arts) de dimanche dernier. Si elle n’a pas été reconnue meilleure actrice de l’année pour son rôle dans Lady Bird, un certain Calum Lowden a, semble-t-il, su lui faire garder le sourire.

Le danseur de ballet suédois et l’actrice de 23 ans seraient sortis avec des amis communs après la cérémonie. Selon la source qui a vendu la mèche au Sun, le courant serait très bien passé entre eux.

>> A lire aussi : Des progrès modestes sur la diversité aux Oscars 2018

Célibataire ou pas ?

« Saoirse n’a pas gagné ce soir-là, mais elle ne pouvait pas avoir l’air plus heureuse. On dirait bien que quelque chose se passe entre eux, » a déclaré cette même source. Pourtant, cette idylle naissante intervient quelques semaines après que l’actrice a déclaré qu’elle n’avait jamais connu de relation longue et qu’elle n’était pas très forte en la matière.

« Je ne sors avec personne. Je ne suis pas du genre, "Sortons et allons dîner", » avait déclaré Saoirse Ronan sur le plateau d’Ellen DeGeneres. Elle ne s’était alors pas prononcée sur la danse.