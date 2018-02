VIDEO. L'ex-femme de Renaud donne des nouvelles du chanteur

Le chanteur Renaud, en 2016 — NIVIERE/SIPA

Ils ont beau être séparés, ils sont restés proches. Romane Serda, l’ex femme du chanteur, est revenue sur l’état de santé de Renaud dans une interview donnée à nos confrères de Télé Star. Mariée pendant six ans au chanteur, elle est restée très proche de lui.

« On s’aime profondément »

« Renaud, c’est le plus bel amour de ma vie, confie-t-elle. En plus, on a fait un enfant ensemble [Malone âgé de 11 ans, NDLR]. On s’aime profondément même si on n’est plus mariés. On se voit tout le temps. Je m’occupe de son courrier. Je lui fais ses courses quand il a besoin. Avec Malone, on va le voir aussi souvent qu’on peut. » La chanteuse a d’ailleurs partagé une photo d’elle et de son ex pour rassurer ses fans.

Concernant l’hospitalisation de Renaud, elle estime qu' « il y a eu en effet des bruits qui lui étaient désagréables. Dire que quelqu’un ne va pas bien quand il va bien, ce n’est pas génial, regrette-t-elle. C’est une star en France, beaucoup de conneries sont dites. Tout est dit dans la photo. » En ce qui concerne l’alcool, « ça, c’est la vie. Avec lui, ça va ça vient. Ça reste stable dans les hauts et dans les bas. C’est comme un électrocardiogramme vu de loin. »