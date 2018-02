Au total, le rappeur Drake a donné près de 1 million de dollars en quelques jours

Le chanteur Drake — WENN

Le clip de God’s Plan a été mis en ligne le vendredi 16 février et les millions de vus s’accumulent déjà pour la nouvelle bombe de Drake. En lançant la vidéo, on voit tout de suite s’afficher : « Le budget pour cette vidéo était de $996,631.90. Nous avons tout donné. »

Le clip suit le rappeur dans sa mission divine à travers Miami, distribuant des jouets aux enfants, des liasses de billets aux nécessiteux, des chèques aux bons élèves et remplissant les caddies de clients dans un supermarché. Grand prince, le rappeur n’hésite pas à parler à ceux qu’ils rencontrent, même à leur prodiguer une petite leçon de vie.

>> A lire aussi : Drake est lui aussi accusé de plagiat

Des jeux et du pain

Les nombreuses personnes qui ont eu la chance de profiter de la générosité de Drake n’en finissent pas de louer sa bonté. Les retombées de cette grande opération communico-carritative sont d’autant plus palpables sur les réseaux qu’elles s’affichent et se chiffrent en cris et en larmes.

GODS PLAN VIDEO LINK IN BIO A post shared by champagnepapi (@champagnepapi) on Feb 16, 2018 at 8:06am PST

La prétention du rappeur à intervenir dans le « plan de Dieu » à coups de billets verts peut laisser songeur à l’heure où de nombreux poids lourds du divertissement envisagent de se lancer dans l’arène politique outre-Atlantique.