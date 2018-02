VIDEO. Héritage de Johnny Hallyday: Laeticia veut donner des «choses très symboliques» à Laura et David, selon Hélène Darroze

La cheffe Hélène Darroze derrière son amie Laeticia Hallyday à l'enterrement de Johnny. — Thibault Camus / POOL / AFP

Une mise au point pour soutenir son amie. Lundi, la cheffe Hélène Darroze s’est laissée aller à quelques confidences au sujet de Laeticia Hallyday, qui se trouve actuellement chez elle, à New York, avec ses deux filles. Et elle estime qu’elle ne compte pas léser Laura et David, les deux aînés de Johnny.

Au micro de Marc-Olivier Fogiel sur RTL, elle a confié : « C’est une femme en deuil depuis deux mois, et vous pouvez bien vous imaginer qu’il y a des hauts et des bas parce que le manque de son mari il est là, tous les jours à chaque instant, et il y a des moments qui sont un peu plus difficiles que d’autres. »

Des « choses très symboliques » pour Laura et David

Hélène Darroze a rappelé que, malgré l’absence de Laura Smet et David Hallyday du testament de leur père, leur belle-mère souhaitait leur léguer certaines choses : « C’est quelque chose qui est dans son esprit depuis le premier jour. Je connais assez bien mon amie pour dire que c’est évident qu’à un moment donné, il y aura… Partage est un mot que je n’aime pas trop. Mais il y aura don de choses très symboliques. »

Peut-être que, parmi elles, se trouvera la pochette du disque Laura, chanson du rockeur dédiée à sa fille, qui s’était attristée de ne pas pouvoir en hériter dans une lettre adressée à son père​ la semaine dernière.