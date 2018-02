VIDEO. Héritage de Johnny Hallyday: Le contenu de son testament dévoilé

La famille de Johnny Hallyday se déchire depuis sa disparition au sujet de l'héritage. — Denis ALLARD-POOL/SIPA

Il est l’objet d’une discorde sans précédent entre l’épouse du chanteur Laeticia et ses enfants David Hallyday et Laura Smet. RTL s’est procuré une copie du testament original de Johnny Hallyday.

Le document, dont vous pouvez découvrir le contenu ci-dessous, indique bien que l’exclusion de David et Laura est « intentionnelle » car ils ont déjà touché des rétributions par le passé.

Le testament de Laeticia, quasi-identique à celui de Johnny

RTL a pu également consulter le testament de Laeticia Hallyday. Et ce dernier est copie quasi conforme de celui de Johnny. Les documents ont été rédigés par le même cabinet notarial de Los Angeles, le même jour, le 11 juillet 2014, avec les mêmes témoins.

Dans son testament, le chanteur faisait de Laeticia son unique exécutrice testamentaire. Elle fait de même en désignant son époux, appelé par son vrai nom Jean-Philippe, pour s’occuper de la totalité de l’héritage.

A la lecture du document, on apprend que Grégory Boudou, le frère de Laeticia, sera l’exécuteur testamentaire en cas de décès de Johnny et de son épouse, ou en dernier lieu la grand-mère, Elyette Boudou.

Les propos de Sylvie Vartan contredits

La semaine dernière, Sylvie Vartan avait publiquement pris la défense de son fils David pour faire taire les mauvaises langues. Elle avait assuré que ce qu’avait touché son fils de la part de son père n’était en aucun cas une donation mais une conséquence de leur divorce. Il semblerait qu'elle se soit trompée...

Selon les informations de RTL, sur ce point précis, la convention de divorce entre Johnny et Sylvie, datée du 5 novembre 1980 mentionne que Sylvie touchera 20.000 francs par mois et que David a la nue-propriété de la maison familiale, la villa Montmorency, mais pas l’usufruit. Il en bénéficiera finalement en 2002. Un usufruit estimé à 10 millions d’euros.

C’est pourquoi, dans son testament rédigé en anglais, Johnny indique clairement : « Je ne prends expressément dans ce testament ou dans tout autre document de planification successorale, aucune mesure concernant mes enfants David Smet et Laura Smet, à qui j’ai déjà fait des donations par le passé. »

D’autres révélations ou polémiques à venir ?

Les testaments de Johnny et Laeticia, ne précisent pas en revanche de quelle façon Jade et Joy pourront toucher l’héritage de leur père. Ni non plus le détail de ce que laisse l’artiste après sa disparition.

Que ce soit sur ses biens mobiliers, immobiliers, ou sur le droit moral, c’est-à-dire la gestion de l’image de Johnny et de la sortie de son dernier album. Un album posthume, au coeur de la bataille qui se joue actuellement entre Laeticia et les enfants du chanteur.