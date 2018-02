VIDEO. Robe verte de Kate Middleton: Pourquoi la duchesse ne pouvait pas porter de robe noire

POLÉMIQUE A la cérémonie des Baftas, la plupart des invités étaient habillés en noir pour montrer leur soutien au mouvement #MeToo et à l’association « Time’s Up »…

Kate Middleton et son mari le prince William lors de la cérémonie des Bafta, à Londres le 18 février 2018 — GEORGES ROGERS/SIPA

Le scandale de la robe verte… Kate Middleton est au centre d’une controverse. Dimanche soir à Londres, de nombreuses stars se sont présentées sur le tapis rouge des Bafta, l’équivalent britannique des César, vêtues de noir, pour manifester leur soutien à l’association « Time’s Up » qui aident les victimes de harcèlement et agressions sexuelles à porter plainte. Or, Kate Middleton s’est présentée au bras de son mari le prince William dans une robe verte tout juste rehaussée d’une ceinture noire marquant son baby bump.

Shocking ? Pas du tout, estime Raymond Bousier, spécialiste international des questions de protocole et fin connaisseur des usages de la monarchie britannique. Pour une raison simple : « En tant que personnage de premier plan de la famille royale, la duchesse de Cambridge est tenue à la règle de "retenue" dans ses prises de parole publiques. En l’espèce, ce genre de témoignage de sympathie pour un mouvement, aussi noble soit-il, n’est pas compatible avec son rang. » C’est clair ?

Pas du genre à porter un tee-shirt militant

Par ailleurs, le spécialiste de la couronne britannique note que le mode de communication de soutien à la cause ne sied absolument pas à une duchesse… « Dans ce cas, la prise de position passant par une tenue ressemble à de l’activisme politique, remarque Raymond Bousier. Un membre de la famille royale ne peut pas procéder de la sorte. Si elle veut communiquer sur la question, voire exprimer son soutien, Kate Middleton le fera par un communiqué ou par sa présence dans un événement consacré à la cause. »

Enfin, il y a une question de politesse élémentaire : quand on est invité quelque part, on n’attire pas l’attention sur soi… « La famille royale veille toujours à ne pas brouiller les messages, stipule le spécialiste. Par leur présence à cette cérémonie, le duc et la duchesse de Cambridge soutiennent le cinéma britannique. Une cause à la fois… Ce serait une faute grave de profiter d’un événement pour évoquer une autre problématique ou cause. »

Noir c’est noir

Pour clore définitivement le débat, Raymond Bousier souligne que le port d’une ceinture noire peut être assimilé à un soutien « indirect, discret et élégant au mouvement. Personne ne saura jamais si cette ceinture est, ou non, un soutien, et je trouve ça très beau. »

Parce qu’en matière de protocole, le style a toute son importance : « Kate Middleton porte assez peu de noir, et réserve cette couleur à quelques rendez-vous protocolaires en journée, comme des visites d’hôpitaux ou d’associations, ou privés, mais jamais mondains. Porter du noir dans une cérémonie pourrait être perçu comme une façon de dévaloriser la symbolique du deuil de cette couleur. »