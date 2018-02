VIDEO. Les raisons de la rupture de Jennifer Aniston et Justin Theroux… Offset dément les rumeurs sur la grossesse de Cardi B…

Jennifer Aniston et Justin Theroux ont annoncé leur divorce . — KGC-11/STAR MAX/IPx/AP/SIPA

Lundi 19 février

Les raisons du divorce de Jennifer Aniston et Justin Theroux

L’annonce du divorce de Jennifer Aniston et Justin Theroux a été un choc pour le monde hollywoodien. Il semblerait que la décision de la séparation ait été prise par Justin Theroux, rapporte RTL. Le couple n’avait plus les mêmes objectifs, ces derniers mois, les deux conjoints ne vivaient plus au même endroit. Jennifer vivait dans sa villa, en Californie alors que Justin habitait New York, où il exerce plusieurs activités artistiques, relate le site de la radio. La dernière fois que l’actrice aurait été aperçue à New York remonte au mois d’octobre.

De plus, une photo de son conjoint en compagnie de Naomi Watts, prise lors d’un vernissage, l’aurait rendue très jalouse. Le couple aurait, une ultime fois, tenté de se ressouder au cours d’un séjour au Mexique accompagné de leurs amis, l’acteur Jason Bateman et son épouse Amanda Anka, mais ce « double date » n’aurait pas été concluant. Jennifer Aniston et Justin Theroux ont passé la Saint-Valentin ensemble, la semaine dernière, avant d’annoncer leur séparation.

Offset dément les rumeurs sur la grossesse de sa fiancée Cardi B

Un des représentants de Cardi B aurait déclaré à tort que la rappeuse serait « enceinte de 3 ou 4 mois », rapporte Metro UK. Offset a démenti cette rumeur auprès de TMZ, lorsqu’on lui a demandé s’il se sentait prêt à devenir père, le rappeur a répondu : « Je suis déjà père de trois enfants, je ne sais pas de quoi vous parlez. » Il a répondu d’un « non » catégorique lorsqu’on lui a demandé de confirmer la grossesse de sa fiancée. De son côté, la rappeuse s’est amusée de ses rumeurs et a posté sur Instagram une vidéo d’elle dansant en sous-vêtement, une manière d’afficher son ventre plat. Elle s’est même assurée de porter le collier offert par son compagnon à la Saint-Valentin, pour prouver qu’il s’agissait bien d’une vidéo récente.

Kendall Jenner déclare avoir « toujours été hypocondriaque »

Dans le dernier épisode de l’Incroyable famille Kardashian diffusé aux Etats-Unis, Kendall Jenner a reconnu avoir de sérieux problèmes d’anxiété et être hypocondriaque, relate People. « Depuis mon enfance, j’ai toujours été hypocondriaque », a-t-elle admis. « J’ai toujours été très hypocondriaque. Mais maintenant je dois essayer d’être une grande fille. » Pour le jeune mannequin, ses problèmes sont aussi liés aux événements vécus ces derniers moi par sa famille et elle-même. « Il s’est passé beaucoup de choses cette année, à commencer par le vol de Kim », a-t-elle dit. « Puis j’ai été à mon tour cambriolée et harcelée. C’est pourquoi je n’aime plus vraiment sortir et que je ne tweete plus. »